Ученые в России научились получать бионефть из тростника
Исследователи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали новые методы получения жидкого биотоплива из тростника. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на БФУ.
Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих пояснил, что исследования университета выявили у биомассы тростника оптимальные теплофизические свойства. Это значит, что это растение может стать полезным сырьем для производства биотоплива. Получение биотоплива из водных растений может стать важным шагом на пути к устойчивому экономическому развитию, а также позволит снизить зависимость от ископаемых видов топлива и сократить выбросы парниковых газов.
Ранее ученые Курчатовского института создали новый магнитный материал из графена, который можно использовать как основу для новых методов обработки, хранения и передачи информации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые в России научились получать бионефть из тростника
- Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам
- МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
- Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером
- «Не готовить впрок и все мыть»: Врач рассказала, как избежать отравлений в жару
- Премьер Индии получит высшую госнаграду России
- Российский хоккейный клуб будет бороться за звание чемпиона Белоруссии
- Глава Рособрнадзора назвал причину появления ЕГЭ в России
- «Роскосмос» планирует запустить конвейерное производство спутников в 2026 году
- В Госдуме высмеяли идею ярославского депутата о неравенстве мужчин и женщин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru