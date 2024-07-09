Ученые в России научились получать бионефть из тростника

Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих пояснил, что исследования университета выявили у биомассы тростника оптимальные теплофизические свойства. Это значит, что это растение может стать полезным сырьем для производства биотоплива. Получение биотоплива из водных растений может стать важным шагом на пути к устойчивому экономическому развитию, а также позволит снизить зависимость от ископаемых видов топлива и сократить выбросы парниковых газов.

Ранее ученые Курчатовского института создали новый магнитный материал из графена, который можно использовать как основу для новых методов обработки, хранения и передачи информации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



