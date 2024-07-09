Ученые в России научились получать бионефть из тростника

Исследователи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали новые методы получения жидкого биотоплива из тростника. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на БФУ.

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Заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих пояснил, что исследования университета выявили у биомассы тростника оптимальные теплофизические свойства. Это значит, что это растение может стать полезным сырьем для производства биотоплива. Получение биотоплива из водных растений может стать важным шагом на пути к устойчивому экономическому развитию, а также позволит снизить зависимость от ископаемых видов топлива и сократить выбросы парниковых газов.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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