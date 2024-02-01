Ученые создали робота-авокадо, чтобы наблюдать за тропическими лесами
Швейцарские инженеры изобрели робота, напоминающего по форме авокадо, для изучения тропических лесов, пишет журнал IEEE Transactions on Robotics.
Устройство крепят к верхушке дерева, а затем спускают с помощью троса. Маневрировать роботу помогают два пропеллера, установленных в той части, где у настоящего авокадо расположена косточка. Пропеллеры не издают шум, а потому не спугнут обитателей тропического леса.
Пока робота-авокадо цепляют к одной из верхних веток вручную, но в будущем для этих целей планируют использовать дроны. В тестовой модели устройство получает информацию об окружающей среде со встроенной камеры. Но его можно также оснастить фильтрами для сбора биоматериала, датчиками влажности и температуры.
Ранее ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение, отмечает «Радиоточка НСН». В итоге стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.
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