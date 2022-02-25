Ученые создали генеалогическое древо человечества

В общей сложности в работу были включены 3609 последовательностей отдельных геномов из 215 популяций. Древние геномы были выделены из образцов возрастом от 1 тысячи до более чем 100 тысяч лет, найденных по всему миру.

После добавления данных о местоположении геномов авторы использовали сеть для оценки того, где жили предсказанные общие предки. В результате ученым удалось восстановить ключевые события в истории эволюции человека, в том числе миграцию из Африки, пишет «Профиль».

Авторы отмечают, что планируют в будущем сделать генеалогическую карту еще более полной.

Кандидат наук, специалист по геномике и биотехнологиям Светлана Боринская ранее заявила НСН, что все люди на Земле хоть в малой степени родственники, потому что произошли от одного прародителя.



