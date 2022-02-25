Ученые создали генеалогическое древо человечества

Специалисты Института больших данных Оксфордского университета (Великобритания) создали масштабную генеалогическую карту человечества. Они включили в нее данные о современных и древних геномах человека из нескольких баз данных. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

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В общей сложности в работу были включены 3609 последовательностей отдельных геномов из 215 популяций. Древние геномы были выделены из образцов возрастом от 1 тысячи до более чем 100 тысяч лет, найденных по всему миру.

После добавления данных о местоположении геномов авторы использовали сеть для оценки того, где жили предсказанные общие предки. В результате ученым удалось восстановить ключевые события в истории эволюции человека, в том числе миграцию из Африки, пишет «Профиль».

Авторы отмечают, что планируют в будущем сделать генеалогическую карту еще более полной.

Кандидат наук, специалист по геномике и биотехнологиям Светлана Боринская ранее заявила НСН, что все люди на Земле хоть в малой степени родственники, потому что произошли от одного прародителя.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГенетикаБританские Ученые
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