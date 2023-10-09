Ученые Самарского университета разработали методику предотвращения инфаркта

Эксперты отметили, что жесткость стенок сосудов влияет на чувствительность к скачкам давления и склонность к атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту, инсульту. Сейчас для оценки эластичности сосудов применяются инструментальные методы на основе ультразвуковой и рентгеновской диагностики, пишет RT. Однако самарские ученые предложили использовать более простой способ, основанный на анализе различий сердечного и пульсового ритма.

«Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса», — отметил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.

По словам специалиста, эта разница — маркер способности стенок сосудов к растяжению, пишет «Свободная пресса». Внедрение новой методики позволит увеличить эффективность ранней диагностики атеросклероза и предупредить возникновение инфаркта миокарда.

