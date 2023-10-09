Ученые Самарского университета разработали методику предотвращения инфаркта
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева разработали методику оценки эластичности сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента, которая поможет при ранней диагностике атеросклероза и предотвращении сердечных заболеваний. Исследование публикует Biomedical Engineering.
Эксперты отметили, что жесткость стенок сосудов влияет на чувствительность к скачкам давления и склонность к атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту, инсульту. Сейчас для оценки эластичности сосудов применяются инструментальные методы на основе ультразвуковой и рентгеновской диагностики, пишет RT. Однако самарские ученые предложили использовать более простой способ, основанный на анализе различий сердечного и пульсового ритма.
«Периодические колебания артериального давления, вызванные так называемыми волнами Майера, могут привести к изменению эластичности артериальных сосудов, что и вызывает дополнительную вариабельность частоты пульса», — отметил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Александр Федотов.
По словам специалиста, эта разница — маркер способности стенок сосудов к растяжению, пишет «Свободная пресса». Внедрение новой методики позволит увеличить эффективность ранней диагностики атеросклероза и предупредить возникновение инфаркта миокарда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС России получили вторую за год партию истребителей Су-34
- Посольство заявило об отсутствии информации о пострадавших в Израиле россиянах
- Банк Израиля решил продать до 30 миллиардов долларов валюты
- Марочко: Командование не дает бойцам ВСУ отступать на Купянском направлении
- Россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному к 2025 году
- Ученые Самарского университета разработали методику предотвращения инфаркта
- МИД Таиланда: В Израиле могли быть убиты 12 тайцев
- «Ростех» поставил в ВС беспроводные устройства громкоговорящей связи
- РИА Новости: Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
- Петербурженка Маргарита Голубева получила титул «Мисс Россия-2023»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru