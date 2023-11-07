Ученые РАН стали внедрять в России новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в отечественное сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что на данном этапе создаются предприятия по производству и переработке этого растения в целлюлозу. Мискантус встречается в Австралии, Азии и Африке, также в России прорастает китайский подвид растения.