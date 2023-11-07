Ученые РАН стали внедрять в России новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в отечественное сельское хозяйство новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что на данном этапе создаются предприятия по производству и переработке этого растения в целлюлозу. Мискантус встречается в Австралии, Азии и Африке, также в России прорастает китайский подвид растения.

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Ранее специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта выяснили, что пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) способна снизить частоту мутаций клеток, улучшить усвоение кислорода и замедлить старение. По данным ученых, пижма, произрастающая в Балтийском регионе, отличается более разнообразным составом по сравнению с растением с других территорий — Северной Европы, Северной Кореи, Японии, Китая и Северной Америки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /
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