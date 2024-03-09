Во Франции мужчина нашел скелет динозавра во время прогулки с собакой

В коммунне Монтулье в Окситании во Франции Дамьян Боскетто увлекается палеонтологией, поэтому, наткнувшись на странную большую кость, сразу понял ценность находки для науки.

Он сообщил о находке местным ученым, те приступили к раскопкам и обнаружили, что Боскетто нашел окаменелого титанозавра — крупного травоядного динозавра, жившего 150–66 миллионов лет назад. Длина найденного скелета - больше девяти метров.

В августе 2023 года впервые на территории России обнаружили останки хищного динозавра мелового периода - теропода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

