Во Франции мужчина нашел скелет динозавра во время прогулки с собакой
Во время прогулки с собакой мужчина нашел почти целый скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет, сообщает Washington Post.
В коммунне Монтулье в Окситании во Франции Дамьян Боскетто увлекается палеонтологией, поэтому, наткнувшись на странную большую кость, сразу понял ценность находки для науки.
Он сообщил о находке местным ученым, те приступили к раскопкам и обнаружили, что Боскетто нашел окаменелого титанозавра — крупного травоядного динозавра, жившего 150–66 миллионов лет назад. Длина найденного скелета - больше девяти метров.
В августе 2023 года впервые на территории России обнаружили останки хищного динозавра мелового периода - теропода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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