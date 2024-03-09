Во Франции мужчина нашел скелет динозавра во время прогулки с собакой

Во время прогулки с собакой мужчина нашел почти целый скелет динозавра возрастом 70 миллионов лет, сообщает Washington Post.

Экоактивисты в Вене приклеили себя к скелету динозавра

В коммунне Монтулье в Окситании во Франции Дамьян Боскетто увлекается палеонтологией, поэтому, наткнувшись на странную большую кость, сразу понял ценность находки для науки.

Он сообщил о находке местным ученым, те приступили к раскопкам и обнаружили, что Боскетто нашел окаменелого титанозавра — крупного травоядного динозавра, жившего 150–66 миллионов лет назад. Длина найденного скелета - больше девяти метров.

В августе 2023 года впервые на территории России обнаружили останки хищного динозавра мелового периода - теропода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Паниотов
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