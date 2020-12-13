Ученые определили цикл массовых вымираний на Земле

Исследователи выявили зависимость массовых вымираний животных на Земле с падениями крупных астероидов на поверхность планеты и потопно-базальтовым вулканизмом.

«Похоже, падения крупных тел и импульсы внутренней активности Земли, которые создают, могут идти в том же 27-миллионном цикле, что и вымирания, возможно, в темпе нашей орбиты в Галактике», – считают авторы.

Также исследователи пришли к выводу, что массовая гибель живых организмов совпадает с вымиранием жизни в океане и происходит каждые 27,5 миллионов лет.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН назвал обыгрывание в СМИ темы Всемирного потопа из Ветхого завета в разрезе погодных аномалий – «привычной глупостью»:

«Такие сравнения верующие люди пропускают мимо ушей», - заявил собеседник НСН.

