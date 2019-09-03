Убойная микроволновка. Эксперты оценили возможности климатического оружия

Возможность применения климатического оружия оценили эксперты в связи с климатическими аномалиями в России минувшим летом. Главный вопрос, как пожары и наводнения происходили одновременно на коротком промежутке времени, пишет сайт KP.RU.

Как отмечает обозреватель Виктор Баранец, среди ученых и военных нет однозначного мнения насчёт применения климатического оружие Соединёнными Штатами Америки. Некоторые объясняют природные проблемы общим изменением климата на планете. Пожары же в Сибири – просто попытка скрыть вырубку леса и его контрабанду в соседний Китай.

Так, профессор-геофизик Юрий Таманцев называет конспирологией тему климатического оружия. По его мнению, земляне пока не имеют возможности полноценно влиять на погоду. Однако сторонники заговора считают, что погодные катаклизмы – результат деятельности секретного комплекса «ХАРП» на Аляске. Хотя сами американцы называют его «системой исследования радиочастотных воздействий на ионосферу».

По мнению российских и зарубежных специалистов, которые принимают всерьёз этот комплекс, с его помощью, в частности, возможно: 1) повредить или полностью разрушить военные и коммерческие системы связи; 2) контролировать и изменять погоду над территорией любой страны или региона; 3) усыплять жителей целых населенных пунктов или приводить их в состояние паники; 4) вызывать дожди и наводнения; 5) стимулировать землетрясения или огромные волны типа цунами; 6) разрушит озонный слой в конкретном месте над Землей; 7) разрушать вражеские ядерные ракеты путем перегрева их электронных частей;

Главный вывод, который делают сторонники заговора, заключается в том, что ХАРП может быть опасен для всей планеты из-за «куркового» эффекта с необратимыми последствиями - вплоть до поворота земной магнитной оси и резким похолоданием, наподобие Ледникового периода.

По словам Андрея Кораблева, кандидат технических наук, старшего научного сотрудника НИИ Минобороны РФ, по сути, ХАРП, это огромна микроволновая печь. Ее излучение может быть сфокусировано в любой точке Земли.

