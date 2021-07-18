Ученые обнаружили ДНК неизвестного происхождения в почве
Биохимики США исследовали образец грунта из глубоких слоев земли и выявили фрагменты с е совпадает ни с одной из изученных форм жизни на планете, пишет журнал Naked Science.
По данным группы американских ученых, в которую входит обладательница Нобелевской премии по химии Дженнифер Даудна, генетический код обнаруженных молекул не принадлежит ни эукариотам, ни к вирусам, ни к бактериям или даже к плазмидам.
Исследователи считают, что натолкнулись на новую форму внехромосомной наследственности. Выявленные молекулы назвали «боргами» — как персонажей сериала «Звездный путь», способных передавать наследственность напрямую.
Ранее итальянские и австрийские микробиологи благодаря изучению обрывков ДНК бактерий карандашных рисунков Леонардо да Винчи выяснили, где художник создавал свои творения и места производства бумаги. Итоги исследований опубликованы в статье в журнале Frontiers in Microbiology.
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