В России хотят создавать детей с отредактированными генами

Российский биолог Денис Ребриков собирается создавать детей с отредактированными генами. Об этом ученый рассказал в интервью журналу Nature.

По его словам, он проведет эксперимент до конца года, если получит соответствующее одобрение, сообщает Ura.ru.

Опыт будет нацелен на модификацию гена CCR5, над которым ранее работал скандально известный китайский биолог Хэ Цзянкуй, отмечает РЕН ТВ. В ноябре прошлого года он заявил о создании первых генетически модифицированных детей.