В России хотят создавать детей с отредактированными генами
Российский биолог Денис Ребриков собирается создавать детей с отредактированными генами. Об этом ученый рассказал в интервью журналу Nature.
По его словам, он проведет эксперимент до конца года, если получит соответствующее одобрение, сообщает Ura.ru.
Опыт будет нацелен на модификацию гена CCR5, над которым ранее работал скандально известный китайский биолог Хэ Цзянкуй, отмечает РЕН ТВ. В ноябре прошлого года он заявил о создании первых генетически модифицированных детей.
При этом российский ученый утверждает, что его метод модификации гена окажется полезнее, будет менее рискованным и более этически оправданным. Эксперимент нацелен на то, чтобы ВИЧ, имеющийся у матери, не передавался ребенку.
Напомним, что в конце 2018 года стало известно, что в Китае родились первые в мире генетически «отредактированные» дети — близнецы Лулу и Нана. Хэ Цзянькуй объявил, что изменил ДНК детей, чтобы они были невосприимчивы к ВИЧ-инфекциям. Как сообщала НСН, власти Китая заявили, что учёный своей деятельностью нарушил некоторые законы КНР.
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