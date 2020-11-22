Ученые по ДНК бактерий определили места создания рисунков Леонардо да Винчи

«Мы провели первое полное исследование микробиома для некоторых самых значимых рисунков Леонардо да Винчи. Оно указало на неожиданно большое число следов бактерий, несмотря на отсутствие видимых следов повреждений бумаги. Некоторые особенности их видового состава сопоставимы с римским или туринским происхождением рисунков», - рассказывают эксперты.

Карандашные рисунки да Винчи «Витрувианский человек» и «Туринский автопортрет» не менее знамениты, чем его живописные полотна «Мона Лиза» или «Тайная вечеря». Художник, путешествуя, перевозил тетради и дневники, в которых рисовал. Эти карандашные произведения, являясь материальным наследием Ренессанса, особенно интересны искусствоведам и историкам, а также представителей естественных наук, сообщает ТАСС.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН пытался оценить ущерб от пропажи картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» из филиала Лувра в Абу-Даби, за которую на аукционе в 2017 году было заплачено 450 миллионов 300 тысяч долларов.

