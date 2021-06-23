Ученые назвали нового «суперраспространителя» COVID-19

Ученые из кипрскогого Университета Никосии заявили, что пыльца деревьев может переносить COVID-19, пишет Daily Mail.

Исследователи заявили пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху. Это показало компьютерное моделирование распространения вируса.

«На редкость нелепо!» Шахназаров о сравнении обязательной вакцинации с Холокостом

Как пишет издание, в обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.

Ученые делают вывод, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: деревья москва фото: panoramio.com
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры