Ученые назвали нового «суперраспространителя» COVID-19

Как пишет издание, в обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.

Ученые делают вывод, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.

