Ученые назвали нового «суперраспространителя» COVID-19
Ученые из кипрскогого Университета Никосии заявили, что пыльца деревьев может переносить COVID-19, пишет Daily Mail.
Исследователи заявили пыльца распространяет SARS-CoV-2 дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху. Это показало компьютерное моделирование распространения вируса.
Как пишет издание, в обычный весенний день в США при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.
Ученые делают вывод, что в таких условиях двух метров социальной дистанции может быть недостаточно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru