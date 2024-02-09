Ученые нашли у чернобыльских волков геном, позволяющий не умереть от рака

Ученые взяли у животных анализы крови. С помощью датчиков и дозиметров они анализировали их перемещения и полученные дозы радиации.

Выяснилось, что у волков изменилась иммунная система. Ученые обнаружили у них геном, который позволяет не заболеть раком.

При этом отмечается, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации, уровень которой в шесть раз превышает предел безопасности для человека.

Ранее сообщалось, что ученые из Барселонского института биомедицины и Каролинского института в Швеции создали вакцины от рака из старых раковых клеток, передает «Радиоточка НСН».

