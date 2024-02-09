Ученые нашли у чернобыльских волков геном, позволяющий не умереть от рака
Ученые Принстонского университета обнаружили невосприимчивость к онкологии у волков, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Исследование опубликовано на сайте Общества интегративной и сравнительной биологии.
Ученые взяли у животных анализы крови. С помощью датчиков и дозиметров они анализировали их перемещения и полученные дозы радиации.
Выяснилось, что у волков изменилась иммунная система. Ученые обнаружили у них геном, который позволяет не заболеть раком.
При этом отмечается, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации, уровень которой в шесть раз превышает предел безопасности для человека.
Ранее сообщалось, что ученые из Барселонского института биомедицины и Каролинского института в Швеции создали вакцины от рака из старых раковых клеток, передает «Радиоточка НСН».
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