Гитарист Пугачевой подтвердил ее слова про потерю волос в Чернобыле

Музыкант подтвердил слова Пугачевой о потере волос после концерта. По его словам, некоторые участники выступления умерли после поездки в Припять.

«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной», - рассказал Левшин.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Практически сразу же после катастрофы Примадонна выступила перед ликвидаторами в поселке под Припятью.

Певица напомнила о поездке в зону аварии в одной из последних публикаций. Исполнительница призвала не считать оставшиеся на ее голове волосы, отмечает «Радиоточка НСН».

