Гитарист Пугачевой подтвердил ее слова про потерю волос в Чернобыле
Гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин прокомментировал ее слова об ухудшении здоровья после выступления в Чернобыле. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Музыкант подтвердил слова Пугачевой о потере волос после концерта. По его словам, некоторые участники выступления умерли после поездки в Припять.
«Мы ехали на концерт и не понимали, что реактор излучал по полной», - рассказал Левшин.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Практически сразу же после катастрофы Примадонна выступила перед ликвидаторами в поселке под Припятью.
Певица напомнила о поездке в зону аварии в одной из последних публикаций. Исполнительница призвала не считать оставшиеся на ее голове волосы, отмечает «Радиоточка НСН».
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