Ученые: Кошки любят воображаемые коробки
Кошки готовы садится даже в не до конца прорисованный на полу квадрат, думая, что это – коробка, сообщили американские ученые.
Они провели соответствующее исследование, изобразив квадрат Канижа, который создает оптическую иллюзию четырехугольной фигуры. Эксперты заявили, что поведение кошек свидетельствует об их способности мысленно дополнять фигуры.
Владельцы 30 кошек засняли реакцию животных на изображения. Кошки чувствовали себя безопасно не только в обычном квадрате, но и в квадрате Канижа.
Ученые также заявили о том, что подобные эксперименты по изучению восприятия животными этого мира способствует лучшему понимаю методов взаимодействия людей и животных, сообщает РИА ФАН.
Ранее ученые выяснили, как кошачья мята помогает кошкам бороться с вредными насекомыми. Кошки трутся о листья кошачьей мяты и актинидии и едят ее, чтобы отпугивать кровососущих насекомых. Это происходит благодаря веществам, содержащихся в растениях. Такие результаты исследований японских ученых опубликовал научный журнал Science Advances.
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