Ученые: Кошки любят воображаемые коробки

Кошки готовы садится даже в не до конца прорисованный на полу квадрат, думая, что это – коробка, сообщили американские ученые.

Они провели соответствующее исследование, изобразив квадрат Канижа, который создает оптическую иллюзию четырехугольной фигуры. Эксперты заявили, что поведение кошек свидетельствует об их способности мысленно дополнять фигуры.

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Владельцы 30 кошек засняли реакцию животных на изображения. Кошки чувствовали себя безопасно не только в обычном квадрате, но и в квадрате Канижа.

Ученые также заявили о том, что подобные эксперименты по изучению восприятия животными этого мира способствует лучшему понимаю методов взаимодействия людей и животных, сообщает РИА ФАН.

Ранее ученые выяснили, как кошачья мята помогает кошкам бороться с вредными насекомыми. Кошки трутся о листья кошачьей мяты и актинидии и едят ее, чтобы отпугивать кровососущих насекомых. Это происходит благодаря веществам, содержащихся в растениях. Такие результаты исследований японских ученых опубликовал научный журнал Science Advances.


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ФОТО: РИА Новости
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