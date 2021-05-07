Ученые: Кошки любят воображаемые коробки

Владельцы 30 кошек засняли реакцию животных на изображения. Кошки чувствовали себя безопасно не только в обычном квадрате, но и в квадрате Канижа.

Ученые также заявили о том, что подобные эксперименты по изучению восприятия животными этого мира способствует лучшему понимаю методов взаимодействия людей и животных, сообщает РИА ФАН.

Ранее ученые выяснили, как кошачья мята помогает кошкам бороться с вредными насекомыми. Кошки трутся о листья кошачьей мяты и актинидии и едят ее, чтобы отпугивать кровососущих насекомых. Это происходит благодаря веществам, содержащихся в растениях. Такие результаты исследований японских ученых опубликовал научный журнал Science Advances.



