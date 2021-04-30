Байдены решили завести кошку в Белом доме

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден решили завести в Белом доме кошку. Об этом первая леди страны рассказала в интервью телеканалу NBС.

У Байденов есть две собаки. Джилл пояснила, что появление кошки входит в тренировку овчарки Мейджора, у которой есть проблемы с поведением. Она рассказала, что собака побывала в приюте с кошками, и он там отлично себя вел.