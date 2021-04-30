Байдены решили завести кошку в Белом доме
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден решили завести в Белом доме кошку. Об этом первая леди страны рассказала в интервью телеканалу NBС.
У Байденов есть две собаки. Джилл пояснила, что появление кошки входит в тренировку овчарки Мейджора, у которой есть проблемы с поведением. Она рассказала, что собака побывала в приюте с кошками, и он там отлично себя вел.
Ранее немецкая овчарка Мейджор укусила сотрудника Службы национальных парков, который в момент нападения работал на южной лужайке Белого дома. Собаке три года, Байдены несколько лет назад забрали его из приюта. Второй собаке по кличке Чемп 13 лет, она досталась супругам от заводчика.
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