ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 394 млн

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала более 394 млн случаев заражения коронавирусом в мире, передает ТАСС.

Число смертельных случаев превысило 5,73 млн. Организация ведет статистику по данным, предоставляемых государствами.

Отметка в 200 млн была пройдена в начале августа 2021 года года, 250 млн - в начале ноября прошлого года, в 300 млн и 350 млн - в январе текущего года. Штамм «омикрон» способствовал ускорения роста числа заражений.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в США (более 75 млн), Индии (более 42 млн) и Бразилии (более 26 млн).

