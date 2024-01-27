Ученые из России и Белоруссии разработали блокатор коронавируса
Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с коллегами из Белоруссии обнаружили новый класс блокаторов, позволяющих предотвратить репликацию коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Одной из наиболее изученных и многообещающих мишеней для борьбы с коронавирусами является основная протеаза [фермент] Mpro, также называемая 3CLpro. Она является ключевой в жизненном цикле коронавируса. Торможение активности фермента приводит к блокированию вируса», — указали в университете.
В АлтГУ напомнили об использовании системы определения потенциальных соединений-ингибиторов протеазы COVID-19 (потенциальных блокаторов вируса), ее разработали в вузе совместно с учеными центра «Вектор». Система заинтересовала специалистов из минского Института биоорганической химии, они предложили коллегам совместно разработать новый класс нековалентных ингибиторов основной протеазы.
«Существует высокая вероятность того, что ингибиторы вирусной Mpro окажутся нетоксичными для человека», — заявил преподаватель кафедры физико-химической биологии и биотехнологии института биологии и биотехнологии АлтГУ Дмитрий Щербаков, пояснив, что в человеческом организме неизвестны протеазы с похожей специфической расщепляющей активностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru