Ученые из Гонконга создали «антиковидную» сталь

Ученые из Университета Гонконга создали первую в мире нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирусную инфекцию на своей поверхности. Об этом говорится в заявлении научного учреждения.

Так, ученые скорректировали микроструктуру и химический состав нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди. Как утверждают исследователи, новый сплав также способен уничтожать на своей поверхности кишечную палочку и вирус гриппа.