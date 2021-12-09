Ученые из Гонконга создали «антиковидную» сталь

Ученые из Университета Гонконга создали первую в мире нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирусную инфекцию на своей поверхности. Об этом говорится в заявлении научного учреждения.

Так, ученые скорректировали микроструктуру и химический состав нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди. Как утверждают исследователи, новый сплав также способен уничтожать на своей поверхности кишечную палочку и вирус гриппа.

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Как отмечается, новая нержавеющая сталь может быть запущена в массовое производство на основе существующих технологий.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что жвачка никогда не заменит вакцину от коронавируса, но будет пользоваться большей популярностью из-за противников вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
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