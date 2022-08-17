Ученые: Австралия и Аргентина имеют больше шансов пережить ядерную войну

Специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта с огненными бурями и загрязнением атмосферы частицами горения, из-за чего климат изменится, а запасы пищи на большей части планеты сократятся.

Ученые предполагают, что в случае выброса в атмосферу более 165 млн тонн сажи потребление зерновых снизится почти на 90% через 3-4 года после катастрофы. При этом сценарии жители Австралии и Аргентины смогут сохранить оптимальное потребление пищи. Кроме того, меньше других пострадают и жители Новой Зеландии. Однако страна рискует столкнуться с наплывом беженцев из государств, страдающих от нехватки продовольствия, отмечает телеканал «360».

«Сокращение бытовых пищевых отходов может помочь в случае небольших ядерных войн, но не в случае более крупных ядерных войн из-за значительного сокращения общего производства, вызванного изменением климата», — отмечают эксперты.

Из-за сильного снижения урожая в основных странах-экспортерах — России и США — могут ввести экспортные ограничения, что приведет к серьезным сбоям в зависящих от импорта странах. Серьезно пострадают страны в Африке и на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру.

