Ученые: Австралия и Аргентина имеют больше шансов пережить ядерную войну
Австралия и Аргентина смогут лучше других стран справиться с последствиями гипотетической ядерной войны. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета США, итоги соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Food.
Специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта с огненными бурями и загрязнением атмосферы частицами горения, из-за чего климат изменится, а запасы пищи на большей части планеты сократятся.
Ученые предполагают, что в случае выброса в атмосферу более 165 млн тонн сажи потребление зерновых снизится почти на 90% через 3-4 года после катастрофы. При этом сценарии жители Австралии и Аргентины смогут сохранить оптимальное потребление пищи. Кроме того, меньше других пострадают и жители Новой Зеландии. Однако страна рискует столкнуться с наплывом беженцев из государств, страдающих от нехватки продовольствия, отмечает телеканал «360».
«Сокращение бытовых пищевых отходов может помочь в случае небольших ядерных войн, но не в случае более крупных ядерных войн из-за значительного сокращения общего производства, вызванного изменением климата», — отмечают эксперты.
Из-за сильного снижения урожая в основных странах-экспортерах — России и США — могут ввести экспортные ограничения, что приведет к серьезным сбоям в зависящих от импорта странах. Серьезно пострадают страны в Африке и на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру.
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