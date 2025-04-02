Убытки разработчика приложений «Авроид» не повлияют на работу ОС «Аврора»

Приостановка деятельности разработчика приложений «Авроид» для отечественной операционной системы (ОС) «Аврора» произошла потому, что компания очень поспешила, опередив спрос на устройства на этой ОС. Об этом заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Компания «Авроид» приостановила разработку приложений для российской мобильной ОС «Аврора» с марта до июня 2025 года из-за убытков. Так, за 2023 год, в самом начале работы, компания ушла в минус на 43 млн рублей, а за 2024-й чистый убыток составил 240,9 млн рублей. Руководство объяснило ситуацию неудачными ожиданиями поставок устройств на базе ОС «Аврора»: в начале 2025 года прогнозировалось 50 тысяч устройств, но этого оказалось недостаточно. Муртазин подчеркнул, что проблемы у «Авроида» не повлияют на работу софта.