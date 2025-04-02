Убытки разработчика приложений «Авроид» не повлияют на работу ОС «Аврора»
«Авроид» напрямую не относится к софту «Аврора», так как есть десятки таких же компаний, которые разрабатывают приложения для «Авроры», поэтому приостановка их работы ни на что не повлияет, заявил НСН Эльдар Муртазин.
Приостановка деятельности разработчика приложений «Авроид» для отечественной операционной системы (ОС) «Аврора» произошла потому, что компания очень поспешила, опередив спрос на устройства на этой ОС. Об этом заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Компания «Авроид» приостановила разработку приложений для российской мобильной ОС «Аврора» с марта до июня 2025 года из-за убытков. Так, за 2023 год, в самом начале работы, компания ушла в минус на 43 млн рублей, а за 2024-й чистый убыток составил 240,9 млн рублей. Руководство объяснило ситуацию неудачными ожиданиями поставок устройств на базе ОС «Аврора»: в начале 2025 года прогнозировалось 50 тысяч устройств, но этого оказалось недостаточно. Муртазин подчеркнул, что проблемы у «Авроида» не повлияют на работу софта.
«Компания «Авроид» не является разработчиком национальной операционной системы. Ее разрабатывает «Открытая мобильная платформа». Она не является убыточной, и там нет никаких проблем. Есть десятки, сотни разных компаний, которые создают те, или иные продукты для «Авроры». Компания «Авроид» к «Авроре» напрямую не имеет никакого отношения. Это сторонняя компания, у которой была идея создать некую песочницу для выполнения андроид-приложений на «Авроре». Разработка такой песочницы стоит дорого. Они не смогли дождаться ситуации, когда «Аврора» станет широко распространенной на потребительском рынке. Потому что для корпоративного B2G-, B2B-использования такая песочница не нужна и даже вредна. И учитывая, что сегодня продажи «Авроры» — это в основном корпоративный сегмент государства, то там продукты от «Авроида» просто не востребованы», - рассказал он.
По словам Муртазина, сейчас неизвестно, что будет с «Авроидом», так как есть большой вопрос, кто и в каких объемах будет покупать смартфоны на ОС «Аврора».
«Что будет с «Авроидом» — вопрос отрытый, поскольку он нужен «серединка на половинку». Да, для потребительского рынка такой софт нужен, но будем ли мы покупать смартфоны или планшеты на «Авроре» для себя в ближайший год или два — скорее всего, нет. Поэтому, они опередили свое время, бежали впереди паровоза, и вот результат», - подытожил он.
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