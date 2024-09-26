Минпромторг: Около 60 тысяч устройств на ОС «Аврора» появится в 2024 году
Около 60 тысяч мобильных устройств на операционной системе «Аврора» появится в 2024 году, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.
По его словам, российские производители могут обеспечить производство более одного миллиона аппаратов в год. По предварительным оценкам, государственный аппарат нуждается в 1,2 миллиона таких устройств в перспективе трех лет. Также необходимо внедрять отечественные устройства в повседневную жизнь россиян, добавил Шпак.
Ранее сообщалось, что в российскую мобильную операционную систему «Аврора» встроят искусственный интеллект, который обеспечит автоматизацию процессов управления, оптимизацию обработки данных и улучшение пользовательского опыта.
Некоторые алгоритмы искусственного интеллекта давно успешно применяются в различных операционных системах, включая «Аврору», рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН». Он отметил, что механизмы ИИ в операционных системах используются давно: для прогноза разряда батарейки, прогноза работы функции адаптивной яркости экрана и так далее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru