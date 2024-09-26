Минпромторг: Около 60 тысяч устройств на ОС «Аврора» появится в 2024 году

Около 60 тысяч мобильных устройств на операционной системе «Аврора» появится в 2024 году, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, передает РИА Новости.

По его словам, российские производители могут обеспечить производство более одного миллиона аппаратов в год. По предварительным оценкам, государственный аппарат нуждается в 1,2 миллиона таких устройств в перспективе трех лет. Также необходимо внедрять отечественные устройства в повседневную жизнь россиян, добавил Шпак.