Центр «Вектор» опубликовал фото омикрон-штамма

На снимках можно увидеть клетки человеческого организма с круглыми частицами вируса с белковыми шипами внутри, отмечает Газета.ру.

Клетки выращивали в специальных флаконах и для снимка отделили от поверхности емкости. Фото клеток было сделано на шестые сутки после заражения. Как отметили в Роспотребнадзоре, омикрон-штамм по сравнению с другими вариантами COVID-19 не провоцирует массовую гибель клеток на шестые сутки заболевания, отмечает Ura.ru.

Ранее фотографию штамма «омикрон» опубликовал Университет Гонконга.

