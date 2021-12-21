Центр «Вектор» опубликовал фото омикрон-штамма

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовал фотографии нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На снимках можно увидеть клетки человеческого организма с круглыми частицами вируса с белковыми шипами внутри, отмечает Газета.ру.

Клетки выращивали в специальных флаконах и для снимка отделили от поверхности емкости. Фото клеток было сделано на шестые сутки после заражения. Как отметили в Роспотребнадзоре, омикрон-штамм по сравнению с другими вариантами COVID-19 не провоцирует массовую гибель клеток на шестые сутки заболевания, отмечает Ura.ru.

Ранее фотографию штамма «омикрон» опубликовал Университет Гонконга.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УченыеОмикрон-штаммКоронавирус
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