Центр Гамалеи создал вакцину от «дельты» и «омикрона» на основе «Спутника V»
Вакцина, которая защищает от новых разновидностей штамма коронавируса «омикрон», создана на платформе, аналогичной «Спутнику V». Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.
«Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав», — отметил ученый.
По словам Гинцбурга, называть препарат новой вакциной неправильно.
«Потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — пояснил ученый.
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