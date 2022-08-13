Центр Гамалеи создал вакцину от «дельты» и «омикрона» на основе «Спутника V»

Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.

«Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав», — отметил ученый.

По словам Гинцбурга, называть препарат новой вакциной неправильно.

«Потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой», — пояснил ученый.

