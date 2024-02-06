Цена очков Apple Vision Pro в России приблизилась к миллиону рублей
Очки дополненной реальности Apple Vision Pro начали продаваться в России. Товар появился у онлайн-ретейлеров.
Разные торговые площадки оценивают модель по-разному. Если в Cdek.shopping модель можно купить за 499-557 тысяч рублей, то Ozon оценивает ее в 577-642 тысячи рублей. Icases Vision оценивает девайс в 659-890 тысяч рублей, а в «Яндекс.Маркете» цены стремятся к миллиону — модель с накопителем емкостью 1 терабайт без скидок стоит 900 тысяч рублей. Разнятся и сроки доставки — от одного дня и больше.
При этом в США гарнитура стоит значительно дешевле. Так, минимальная цена устройства в магазине Apple составляет 3499 долларов (порядка 319 тысяч рублей).
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил, что Apple Vision Pro будет пользоваться в России популярностью, определенную роль в этом сыграет его непохожесть на аналоги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru