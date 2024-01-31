«Найдет покупателя»: VR-шлему от Apple предсказали популярность в России
Apple Vision Pro наверняка удивит пользователей своей непохожестью на другие VR-шлемы, сказал НСН Илья Корнейчук.
Устройство смешанной реальности Apple Vision Pro, несмотря на стоимость 500 тысяч рублей, будет пользоваться в России популярностью, определенную роль в этом сыграет его непохожесть на аналоги. Об этом НСН заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Ранее издание «Известия» со ссылкой на ритейлеров сообщило, что устройство смешанной реальности Apple Vision Pro появится в продаже в России в начале весны. Отмечается, что стоимость гарнитуры составит порядка 500 тысяч рублей. При этом девайс работает только с американским Apple ID и не поддерживает русский язык. Корнейчук заявил, что Apple Vision Pro найдет своего покупателя в России.
«Среди любителей Apple находится много желающих приобрести дорогие гаджеты. Сегодня хороший дорогой компьютер тоже будет стоить сопоставимых денег. Обеспеченный человек вполне может себе позволить купить такую игрушку, новый VR-шлем найдет своего покупателя», — сказал Корнейчук.
Собеседник НСН предположил, что новинка будет кардинально отличаться от VR-шлемов, уже представленных на рынке.
«Мне хотелось бы протестировать Apple Vision Pro и посмотреть обзоры компетентных коллег уже по финальной версии, чтобы понять, что он может такого, чего не умеют другие девайсы, потому что у Apple всегда все не как у всех остальных. Есть различные шлемы виртуальной реальности от самых разных компаний для того, чтобы, например, поиграть в видеоигры. Apple не нацелена на игры, она будет брать какими-то другими фишками. Нужно посмотреть, насколько этот шлем будет давать возможность применить его на практике. Может быть, он даже заменит монитор, хотя, судя по совсем ранним отзывам, люди испытывают в нем тот же дискомфорт, что и в других шлемах виртуальной реальности. Это объяснимо — технология пока еще только развивается», — добавил эксперт по гаджетам.
В заключение собеседник НСН усомнился в том, что Apple Vision Pro можно будет перепрошить, чтобы VR-шлем поддерживал русский язык.
«Думаю, перепрошить не получится, просто будет появляться предупреждение, чтобы использовали американский Apple ID. Возможно, устройство будет сразу продаваться с Apple ID, привязанным к США», — подытожил он.
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