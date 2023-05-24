Треть времени пользователей Telegram используют мессенджер для чтения
24 мая 202316:44
Чтение Telegram-каналов занимает у россиян треть времени, проведенного в этом мессенджере. Об этом сообщила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.
Две трети приходится на общение, сообщает ТАСС.
Ранее Mediascope выяснил, что Telegram - самый популярный интернет-ресурс у российской молодежи в возрасте от 12 до 24 лет. 69% из них используют этот мессенджер хотя бы раз в сутки. Данные составлены по итогам анализа за первый квартал 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru