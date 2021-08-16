Тест для диагностики алкоголизма адаптировали для России
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) адаптировали для России международный психологический тест AUDIT, который был разработан для диагностики расстройств, связанных со злоупотреблением алкоголем и подбора оптимальной стратегии лечения, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).
Тест AUDIT - это опросник из десяти пунктов, который уже давно успешно применяется в других странах. В рамках адаптации группой учёных, в которую вошёл сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Булат Идрисов, были уточнены особенности национального употребления алкоголя, а также терминология и некоторые культурные обычаи России.
«Валидация теста AUDIT - важный шаг на пути к снижению вреда от алкоголя в России. Это исследование помогает оценить рискованное потребления алкоголя», - отметил Идрисов.
Модифицированный тест проверяли при участии 21 центра первичной медико-санитарной помощи (городских и сельских) из девяти регионов России, из каждого в эксперименте участвовало примерно 200 человек.
Ранее трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив некачественный алкоголь, ещё несколько человек были госпитализированы, сообщили в региональном СУ СК РФ.
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