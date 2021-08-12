Трое жителей Алтая скончались после употребления суррогатного коньяка

Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив некачественный алкоголь. Еще несколько человек госпитализированы, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители во время празднования дня рождения употребили коньяк неизвестной марки, который был куплен в городе Барнауле. На следующий день несколько человек попали в больницу, одна из женщин скончалась.

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Аналогичный инцидент произошел в Барнауле, где в результате употребления «спиртосодержащей жидкости» скончались два молодых человека.

По факту обоих происшествий возбуждено дело по ч. 3 с. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

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ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
ТЕГИ:Алтайский КрайАлкоголь
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