Трое жителей Алтая скончались после употребления суррогатного коньяка
Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив некачественный алкоголь. Еще несколько человек госпитализированы, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители во время празднования дня рождения употребили коньяк неизвестной марки, который был куплен в городе Барнауле. На следующий день несколько человек попали в больницу, одна из женщин скончалась.
Аналогичный инцидент произошел в Барнауле, где в результате употребления «спиртосодержащей жидкости» скончались два молодых человека.
По факту обоих происшествий возбуждено дело по ч. 3 с. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Шойгу: Тяжелая ситуация 1990-х годов не должна повториться
- Трое жителей Алтая скончались после употребления суррогатного коньяка
- Аномальная жара накрыла страны Средиземноморья
- Россияне бросились закупать еду в интернете
- Жителей Керчи призвали готовиться к эвакуации из-за ливней
- Задержан третий участник побега из ИВС в Истре
- «Никакой политики»: украинка Магучих ответила на критику после фото с россиянкой Ласицкене
- Лукашенко: В Белоруссии не будет принудительной вакцинации от COVID-19
- Отменен первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету
- Среди голосующих онлайн москвичей разыграют 20 квартир и 100 автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru