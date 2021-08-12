Трое жителей Алтая скончались после употребления суррогатного коньяка

Трое жителей погибли в Алтайском крае, выпив некачественный алкоголь. Еще несколько человек госпитализированы, сообщили в СУСК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 8 августа в одном из сел Усть-Калманского района местные жители во время празднования дня рождения употребили коньяк неизвестной марки, который был куплен в городе Барнауле. На следующий день несколько человек попали в больницу, одна из женщин скончалась.