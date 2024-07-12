Tesla перенесет презентацию роботакси на октябрь 2024 года

Корпорация Tesla (США) перенесет презентацию роботакси, которая должна была состояться в Китае 8 августа, по причине неготовности автомобиля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Напомним, генеральный директор компании Илон Маск называл роботакси главной разработкой предприятия на ближайшие годы. Ожидается, что презентация роботакси состоится в октябре 2024 года, после того, как дизайнеры переработают ряд элементов автомобиля.

Перенос презентации ударил по стоимости акций Tesla — они упали на 8,4%, что стало худшим показателем с января 2024 года.

Ранее Tesla разработала улучшенный автопилот для VIP-клиентов и главы компании Илона Маска.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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