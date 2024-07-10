СМИ: Tesla тайно создала отдельную версию автопилота для Илона Маска
Компания Tesla разработала улучшенный автопилот для VIP-клиентов и главы компании Илона Маска. Об этом сообщило издание Insider со ссылкой на источники в компании.
«Мы намеренно улучшали автопилот Маска, чтобы система выглядела лучше, чем она есть на самом деле», — рассказал собеседник издания.
Согласно данным, Маск и «друзья Tesla» пользуются особой версией системы помощи водителю (Full Self-Driving, FSD). Отмечается, что она более эффективна и продвинута, чем та, что доступна обычным клиентам. Также сообщается, что к VIP-персонам относятся популярные инфлюенсеры и блогеры.
Ранее сообщалось, что поставки электромобилей Tesla в июне могут упасть на 3,7%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru