Илон Маск заявил, что с роботом Tesla Optimus можно будет подружиться
Люди начнут относиться к своему личному роботу Optimus как к своего рода другу. Об этом сообщил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, слова которого приводит издание Business Insider.
Он выразил уверенность, что в будущем люди смогут дружить с роботами, а также сравнил роботов Tesla с популярным персонажами поп-культуры, в частности, дроидом R2-D2 из фильма «Звездные войны».
При этом миллиардер отметил, что в его компании не ставили перед собой цель сделать робота максимально похожим на человека. Маск уточнил, что дизайнеры и инженеры создавали робота таким, чтобы с ним хотелось подружиться.
«Вы можете просто попросить его выгуливать вашу собаку, присматривать за вашим домом или детьми», - сказал он.
Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев рассказал в беседе с НСН, что робопсы являются просто игрушкой, никаких полезных функций в таких роботах на сегодняшний день нет, передает «Радиоточка НСН».
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