Илон Маск заявил, что с роботом Tesla Optimus можно будет подружиться

Люди начнут относиться к своему личному роботу Optimus как к своего рода другу. Об этом сообщил глава Tesla и SpaceX Илон Маск, слова которого приводит издание Business Insider.

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Он выразил уверенность, что в будущем люди смогут дружить с роботами, а также сравнил роботов Tesla с популярным персонажами поп-культуры, в частности, дроидом R2-D2 из фильма «Звездные войны».

При этом миллиардер отметил, что в его компании не ставили перед собой цель сделать робота максимально похожим на человека. Маск уточнил, что дизайнеры и инженеры создавали робота таким, чтобы с ним хотелось подружиться.

«Вы можете просто попросить его выгуливать вашу собаку, присматривать за вашим домом или детьми», - сказал он.

Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев рассказал в беседе с НСН, что робопсы являются просто игрушкой, никаких полезных функций в таких роботах на сегодняшний день нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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