Эксперт рассказал, что Маск может отключить два Cybertruck Кадырова в зоне СВО
Американский миллиардер Илон Маск может удаленно отключить работу двух электрокаров Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот направил в зону спецоперации. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит «Газета.Ru».
Ранее Кадыров раскритиковал Маска за то, что тот удаленно отключил его Cybertruck, который ранее сам подарил главе Чечни.
Однако потом Кадыров сообщил, что направил два Cybertruck, которых не коснулось отключение, в зону СВО.
Бедеров отметил, что Маск имеет возможности отключить и эти автомобили. Однако электрокары можно отвязать от доступа к сети, тогда это минимизирует удаленное управление.
Ранее Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз намерен на три года продлить заморозку активов Центробанка РФ
- СМИ: Российским физикам запретят доступ к Большому адронному коллайдеру
- В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко
- В Союзе пенсионеров заявили, что в бюджете нет средств на выплату 13-й пенсии
- «Ценовой удар»: Названы модели иномарок, которые могут пропасть с рынка РФ
- Эксперт рассказал, что Маск может отключить два Cybertruck Кадырова в зоне СВО
- Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике
- Экономист оценил последствия лимита рассрочки для россиян
- В Москве открылась выставка «Меньшов/Москва 85/45»
- Украинским военным и чиновникам запретили использовать Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru