Эксперт рассказал, что Маск может отключить два Cybertruck Кадырова в зоне СВО

Ранее Кадыров раскритиковал Маска за то, что тот удаленно отключил его Cybertruck, который ранее сам подарил главе Чечни.

Однако потом Кадыров сообщил, что направил два Cybertruck, которых не коснулось отключение, в зону СВО.

Бедеров отметил, что Маск имеет возможности отключить и эти автомобили. Однако электрокары можно отвязать от доступа к сети, тогда это минимизирует удаленное управление.

Ранее Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

