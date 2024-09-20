Эксперт рассказал, что Маск может отключить два Cybertruck Кадырова в зоне СВО

Американский миллиардер Илон Маск может удаленно отключить работу двух электрокаров Cybertruck главы Чечни Рамзана Кадырова, которые тот направил в зону спецоперации. Об этом рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Ранее Кадыров раскритиковал Маска за то, что тот удаленно отключил его Cybertruck, который ранее сам подарил главе Чечни.

Однако потом Кадыров сообщил, что направил два Cybertruck, которых не коснулось отключение, в зону СВО.

Бедеров отметил, что Маск имеет возможности отключить и эти автомобили. Однако электрокары можно отвязать от доступа к сети, тогда это минимизирует удаленное управление.

Ранее Маск заявил, что человечество должно освоить межзвездные перелеты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Рамзана Кадырова
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