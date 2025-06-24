Транспортные билеты, приобретаемые через iPhone, могут быть на 5-7% дороже по сравнению с покупками, совершаемыми с помощью устройств на базе Android, сообщил руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов. По его словам, цена также может варьироваться в зависимости от региона, из которого пользователь заходит в приложение. Корнейчук подчеркнул, что сайты и сервисы могут учитывать и другие факторы.

«Какой-то пользователь будет искать "цену – качество", считается, что так поступают пользователи ПК и Android. Некоторые пользователи, возможно, склонны переплатить и даже на это не обратить внимания. К таким пользователям маркетологи чаще причисляют покупателей iPhone, возможно, на то есть веские основания. Если пользователь заходит с iPhone, сразу плюс 5% к стоимости на все, любители Apple заплатят за все. Различные платформы могут смотреть, с какого устройства зашел пользователь. Более того, они могут смотреть, оплачена ли у пользователя какая-то платная подписка, является ли он активным плательщиком. Исходя из этого, могут увеличить стоимость, это распространенная история», - пояснил он.