Техноблогер объяснил, почему авиабилеты дешевле при покупке с Android и ПК
Маркетологи часто причисляют пользователей iPhone к покупателям, которые могут переплатить за товар или услугу, не заметив этого, рассказал НСН Илья Корнейчук.
Алгоритмы некоторых сайтов учитывают не только операционную систему устройства, но и наличие платных подписок, изменяя цены для каждого отдельного пользователя, заявил в беседе с НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Транспортные билеты, приобретаемые через iPhone, могут быть на 5-7% дороже по сравнению с покупками, совершаемыми с помощью устройств на базе Android, сообщил руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов. По его словам, цена также может варьироваться в зависимости от региона, из которого пользователь заходит в приложение. Корнейчук подчеркнул, что сайты и сервисы могут учитывать и другие факторы.
«Какой-то пользователь будет искать "цену – качество", считается, что так поступают пользователи ПК и Android. Некоторые пользователи, возможно, склонны переплатить и даже на это не обратить внимания. К таким пользователям маркетологи чаще причисляют покупателей iPhone, возможно, на то есть веские основания. Если пользователь заходит с iPhone, сразу плюс 5% к стоимости на все, любители Apple заплатят за все. Различные платформы могут смотреть, с какого устройства зашел пользователь. Более того, они могут смотреть, оплачена ли у пользователя какая-то платная подписка, является ли он активным плательщиком. Исходя из этого, могут увеличить стоимость, это распространенная история», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, наиболее выгодно приобретать билеты с компьютера и смартфона на Android.
«Конечно, существуют способы обмануть различные сайты, чтобы они не поняли, с какого устройства зашли. Однако, скорее всего, сайт догадается, что вы зашли с iPhone, и алгоритмы под это подстроятся. Поэтому, если есть такие подозрения, лучше оформлять с компьютера или уже, наконец, завести Android», - уточнил Корнейчук.
Ранее исследование сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей в ЮKassa (принадлежит финтех-компании «ЮMoney») показало, что за год Apple поднялся с третьего места на первое в топ-5 популярных смартфонов россиян, сместив Xiaomi и Samsung на вторую и третью строчки соответственно. Четвертую позицию занимает Huawei, а пятую — Realme, напоминает «Радиоточка НСН».
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