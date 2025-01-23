Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков

По ее словам, грядущее увеличение стоимости смартфонов связано с ростом цен на компоненты, вероятными изменениями в логистике, нехваткой рабочей силы в производственных процессах и скачками курса валют.

«У некоторых производителей, особенно в сегменте недорогих моделей, возможен спад цен в 2–5% из-за возрастающей конкуренции», - сказала Бутырина в беседе с «Газетой.Ru».

Она также выразила мнение, что стоимость ноутбуков увеличится на 5–15%.

Ранее техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой перечислил причины, по которым сим-карта может перестать работать, напоминает RT.

