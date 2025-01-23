Россиян предупредили о подорожании смартфонов и ноутбуков
В 2025 году цены на смартфоны вырастут на 5-10%, заявила доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Юлия Бутырина.
По ее словам, грядущее увеличение стоимости смартфонов связано с ростом цен на компоненты, вероятными изменениями в логистике, нехваткой рабочей силы в производственных процессах и скачками курса валют.
«У некоторых производителей, особенно в сегменте недорогих моделей, возможен спад цен в 2–5% из-за возрастающей конкуренции», - сказала Бутырина в беседе с «Газетой.Ru».
Она также выразила мнение, что стоимость ноутбуков увеличится на 5–15%.
Ранее техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой перечислил причины, по которым сим-карта может перестать работать, напоминает RT.
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