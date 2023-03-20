Столичный «Банк технологий» представил 27 новых решений от российских вузов
Ведущие вузы страны предложили 27 новых высокотехнологичных инструментов для отечественных предприятий. Столичный сервис «Банк технологий» включил в свой перечень инновационные решения трех высших учебных заведений России: РХТУ им. Д. И. Менделеева, Национального исследовательского университета «МЭИ», Российского технологического университета МИРЭА, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В феврале этого года мы открыли новое направление в «Банке технологий», теперь свои разработки могут разместить ведущие вузы страны. За месяц раздел «Перспективные технологии» пополнился 27 новыми решениями от трех высших учебных заведений. Сейчас компаниям доступно более 40 инновационных инструментов от 12 институтов», – рассказал он.
По прогнозам Овчинского, в ближайшее время в сервисе опубликуют разработки еще трех вузов.
Например, «Накопитель электрической энергии для электробусов», сокращая время заряда поможет уменьшить время простоя электробуса на конечных остановках и увеличить запас хода без подзарядки.
«Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод» позволяют обойтись без строительства стационарных очистных сооружений.
«Интеграционная платформа искусственного интеллекта» с помощью анализа больших данных позволит прогнозировать износ узлов промышленных установок в реальных условиях эксплуатации.
Всего в московском «Банке технологий», который помогает предприятия внедрять технологические и программные решения, их представлено свыше 300 от более чем 180 компаний.
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