Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровизации
Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, сообщает Минэкономразвития России.
Как отмечается, Всемирный банк опубликовал результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index, в который вошли 198 государств всего мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.
Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг.
Кроме того, Россия попала в шорт-лист государств с самым высоким «А» - рейтингом.
«Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», — заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.
Ранее в России запустили бесплатную платформу по цифровизации бизнеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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