Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровизации

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг.

Кроме того, Россия попала в шорт-лист государств с самым высоким «А» - рейтингом.

«Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», — заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.

Ранее в России запустили бесплатную платформу по цифровизации бизнеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

