Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровизации

Россия вошла в десятку стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, сообщает Минэкономразвития России.

Как отмечается, Всемирный банк опубликовал результаты международного рейтинга GovTech Maturity Index, в который вошли 198 государств всего мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе.

Владимир Ефимов: В Москве большинство госуслуг переводят в онлайн-формат

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг.

Кроме того, Россия попала в шорт-лист государств с самым высоким «А» - рейтингом.

«Высокая позиция в рейтинге GTMI расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями», — заявил замминистра экономического развития России Владимир Ильичев.

Ранее в России запустили бесплатную платформу по цифровизации бизнеса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЦифровизацияМинэкономразвитияРейтинг СтранВсемирный Банк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры