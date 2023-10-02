«Мало наклеить шильдик!»: На создание отечественного смартфона нужны миллиарды и 10 лет

Ранее в соцсетях разлетелись фотографии «российского» смартфона Р-ФОН с первой «российской» системой, сделанной на базе зарубежного Linux. Пользователи Сети указали на подозрительное сходство отечественного гаджета с бангладешским Symphony Helio 80. Отмечается, что телефоны идентичны по дизайну и характеристикам. Илья Корнейчук рассказал, сколько стоит создать отечественный смартфон.

«Российский смартфон – смартфон, который полностью спроектирован в России, включая микрочип, операционную систему, плату и так далее. Я думаю, что степень «российскости» такого смартфона будет не ниже, чем у IPhone, который собирается в Китае. Насколько я знаю, сейчас у нас нет такого телефона. У нас ведутся разработки собственной операционной системы, собственных микрочипов, у нас есть планы по созданию наших фотолитографов на основе рентгеновской технологии для полного цикла производства на территории России. Это все амбициозные задачи, которые будут решаться на протяжении следующих 10-15 лет. Не должно быть так, что мы взяли иностранный телефон на базе Android и просто налепили сверху шильдик российского телефона. Постепенно мы создадим смартфон, который будет приятен в использовании госслужащими, работниками всевозможных ведомств, там, где важна безопасность данных», - сказал собеседник НСН.

По его словам, России необходимо вкладывать средства в развитие микроэлектроники.



«Создать отечественный смартфон очень дорого! Это миллиарды рублей, долларов, растянутые на долгие годы в виде инвестиций. Операционная система – миллиарды, микрочип – миллиарды, дизайн, отверточная сборка, производственные линии – миллиарды. Если мы видим себя в будущем как состоятельное государство, которое занимается космосом, которое обеспечивает внутренние нужды, которое никого и ничего не боится, мы вынуждены все это развивать, так как без развития микроэлектроники, в том числе для смартфонов, мы не сможем эффективно развивать сопутствующие направления, а сейчас микрочип везде - в промышленности, в технике, в грузовиках и так далее», - отметил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности iPhone и других телефонов, напоминает «Радиоточка НСН». Это произошло из-за того, что регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple. Причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0. Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.

