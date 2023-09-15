Опрос: более трети россиян обновляют смартфон раз в 2-2,5 года
Около трети россиян меняют смартфон раз в 2-2,5 года, следует из результатов опроса сервиса CDEK recommerce.
32% граждан приобретают новые телефоны раз в 3-5 лет. 17% обновляют гаджет каждые 1-1,5 года.
Реже, чем в пять лет смартфон обновляют 5% респондентов. Только 4% россиян меняют гаджет раз в год, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса.
Отмечается, что каждый пятый россиянин намерен заменить телефон в ближайшее время. 44% не исключают такую возможность, но еще не приняли решение.
Компания Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15. Гаджет доступен в пяти цветах: белый, черный, желтый, розовый и светло-зеленый, передает «Радиоточка НСН».
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