Стало известно, как смартфоном можно обнаружить скрытую камеру

Смартфоны способны определить, где поблизости расположены скрытые камеры. Об этом рассказали исследователи из Сингапура и Южной Кореи.

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Для этого специалисты использовали ToF-сенсоры, которые установлены в системах LIDAR. С их помощью выявляют и определяют расстояние до объектов. По мнению экспертов, ToF-сенсоры можно применять для обнаружения скрытых камер в помещениях.

Эти технологии применяют в таких смартфонах, как iPhone 12 и 13, а также Samsung Galaxy S20+.

Исследователи назвали подобную технику LAPD (Laser-Assisted Photography Detection — обнаружение фотографий с помощью лазера). Она способна обнаружить крошечные скрытые линзы через поиск наиболее интенсивных отражений в сканируемом секторе.

По оценкам специалистов, точность метода составляет 89%.

Ранее российские ретейлеры сообщили о дефиците новых смартфонов iPhone, магазины получают на 70-80% меньше гаджетов, чем требуется. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в нескольких розничных сетях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииТехнологияКамерыСмартфоны
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