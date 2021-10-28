В России появился смартфон с защитой персональных данных

Смартфон с функцией защиты от сбора персональных данных появился в России. В разработке принимала участие госкорпорация Ростех, новинка получила название AYYA T1 («Трастфон»), передаёт ТАСС.

Для обеспечения конфиденциальности на боковой грани устройства предусмотрена специальная кнопка. При этом телефон сохранит привычный функционал обычного смартфона. На «Трастфоне» уже установлено российское ПО.

Гаджет обойдется покупателю в 19 тысяч рублей.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что гаджет разрабатывался для поставки в Минобороны. Но пока устройство работает на иностранных операционных системах, его нельзя считать полностью защищённым.

