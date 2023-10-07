Создана самая точная карта затонувшего седьмого континента Земли

О создании самой точной карты исчезнувшего под водой континента Зеландия сообщает РИА Новости. По мнению новозеландских ученых, эта часть суши находилась на гигантском континенте Гондвана. Зеландия затонула в Тихом океане 80 миллионов лет назад в результате разлома седьмого континента.

Ученые открыли новый континент

Карту создавали в течение нескольких лет на основе данных из экспедиций ученых и спутниковых снимков. Новозеландский исследователь Ник Мортимерсмог восстановил очертания части кГондваны и описал причины ее раскола.

Ученый пришел к выводу, что Зеландия отделилась от огромного континента двадцать миллионов лет. В результате основание ее истончилось, и Зеландия затонула.

Ранее сообщалось, что млекопитающие, в том числе люди, могут вымереть через 250 млн лет. Об этом пишет журнал Nature Geoscience.

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Фото: NASA
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