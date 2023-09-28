Ученые спрогнозировали полное вымирание человечества через 250 млн лет

Издание опубликовало материал ученых Бристольского университета. Авторы напоминают, что вся жизнь на планете «погибнет в безудержной теплице» через несколько миллиардов лет, когда поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепловой радиации.

«Однако условия, делающие Землю непригодной для млекопитающих, могут возникнуть раньше из-за долгосрочных процессов, связанных с тектоникой плит», — говорится в исследовании.

Как отметили ученые, через 250 млн лет все континенты объединятся в суперконтинент Пангея Ультима — горячую, сухую и почти непригодную для жизни массу. Из-за сдвига тектонических плит выброс углекислого газа участится и планета нагреется, отмечает телеканал «360». Кроме того, земную атмосферу разогреет увеличение естественной яркости солнца. В результате среда станет по большей части враждебной и лишится источников пищи или воды для млекопитающих.

Как отметил один из руководителей проекта Александр Фарнсворт, пригодными для жизни будут только 8-16% суши, некоторые приспособленные виды выживут. Однако это все равно будет означать массовое вымирание, для человека такая планета будет непригодна.

