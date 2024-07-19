Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, которая вызвала глобальный сбой

Соцсеть X отказалась от использования программного обеспечения по кибербезопасности CrowdStrike после того, как обновление этого софта привело к крупному сбою. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

По его словам, многие поставщики и логистические компании при этом продолжают использовать это программное обеспечение.

Глава CrowdStrike: Всемирный сбой не вызван кибератакой

В пятницу утром произошел масштабный сбой в системах на базе Windows, затронувший операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что проблема вызвана обновлением ее приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

Глава CrowdStrike Джордж Курц заявил, что данные клиентов компании остаются в полной безопасности. Однако он предупредил, что восстановление систем после сбоя может занять некоторое время, передает «Радиоточка НСН».

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