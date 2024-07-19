Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, которая вызвала глобальный сбой
Соцсеть X отказалась от использования программного обеспечения по кибербезопасности CrowdStrike после того, как обновление этого софта привело к крупному сбою. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.
По его словам, многие поставщики и логистические компании при этом продолжают использовать это программное обеспечение.
В пятницу утром произошел масштабный сбой в системах на базе Windows, затронувший операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что проблема вызвана обновлением ее приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
Глава CrowdStrike Джордж Курц заявил, что данные клиентов компании остаются в полной безопасности. Однако он предупредил, что восстановление систем после сбоя может занять некоторое время, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петрозаводске девушку с инвалидностью отказались впускать в ночной клуб
- Адвокат Матюнин: Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года
- Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, которая вызвала глобальный сбой
- Главу Института биохимических технологий РУДН отправили под домашний арест
- «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с августа
- Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион
- Минобороны Британии допустило удары по России переданным Украине оружием
- Байден планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе
- Euroclear сообщил о первом переводе в размере €1,55 млрд в фонд ЕС для Украины
- Украинским спортсменам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru