Соцсеть X удалила софт CrowdStrike, которая вызвала глобальный сбой

Соцсеть X отказалась от использования программного обеспечения по кибербезопасности CrowdStrike после того, как обновление этого софта привело к крупному сбою. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

По его словам, многие поставщики и логистические компании при этом продолжают использовать это программное обеспечение.