Соцсеть «Вконтакте» восстановила работу после технического сбоя
16 января 202412:12
Крупнейшая российская социальная сеть «Вконтакте» работает в обычном режиме, сообщили НСН в пресс-службе платформы.
Там уточнили, что все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме.
Проблемы с доступом в социальную сеть начались утром во вторник, 16 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пользователи жаловались на сбой в доступе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru