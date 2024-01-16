Соцсеть «Вконтакте» восстановила работу после технического сбоя

Крупнейшая российская социальная сеть «Вконтакте» работает в обычном режиме, сообщили НСН в пресс-службе платформы.

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Там уточнили, что все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме.

Проблемы с доступом в социальную сеть начались утром во вторник, 16 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пользователи жаловались на сбой в доступе.

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ФОТО: РИА Новости
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