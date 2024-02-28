Собак научили определять болезнь Паркинсона по запаху

Отмечается, что американские ученые обучали 23 собаки разных полов, пород и возрастов на протяжении 5-8 месяцев различать образцы кожного сала, положительные по БП, и образцы кожного сала, отрицательные по БП. Эти образцы были собраны у людей с болезнью Паркинсона и без нее соответственно.

В ходе исследования ученые не нашли особенных преимуществ у конкретной породы. Исследователи полагают, что в будущем собак можно будет использовать для скрининга образцов людей с ранней стадией БП и выявления тех, кому понадобится дополнительный осмотр врача.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня в стране практически нет отечественных вакцин для кошек и собак, так как их разработку некому финансировать. Отмечается, что веринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных.

