Собак научили определять болезнь Паркинсона по запаху
Издание IFL Science обратило внимание на исследование, согласно которому собак можно обучить выявлять болезнь Паркинсона с точностью около 90%.
Отмечается, что американские ученые обучали 23 собаки разных полов, пород и возрастов на протяжении 5-8 месяцев различать образцы кожного сала, положительные по БП, и образцы кожного сала, отрицательные по БП. Эти образцы были собраны у людей с болезнью Паркинсона и без нее соответственно.
В ходе исследования ученые не нашли особенных преимуществ у конкретной породы. Исследователи полагают, что в будущем собак можно будет использовать для скрининга образцов людей с ранней стадией БП и выявления тех, кому понадобится дополнительный осмотр врача.
Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, профессор Денис Колбасов заявил «Радиоточке НСН», что сегодня в стране практически нет отечественных вакцин для кошек и собак, так как их разработку некому финансировать. Отмечается, что веринарные клиники столкнулись с острым дефицитом импортных вакцин для домашних животных.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Sony отменила множество игр на PlayStation из-за сокращения штата
- Посол предупредил о возможном выходе ЮАР из БРИКС
- Жуков заявил, что в 90-е группу «Руки вверх!» крышевали бандиты
- Песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и Тимбалэнда отправили на Луну
- В России отзовут китайские грузовики из-за неисправности
- «Слот» и «План Ломоносова» перенесли концерты на май
- В Госдуме спрогнозировали снижение цен на жилье после отмены льготной ипотеки
- СМИ: Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест
- Суд потребовал заочно арестовать экс-футболиста и блогера Савина
- Овечкин первым из россиян сыграл в НХЛ 1400 матчей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru