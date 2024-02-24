Ученые вывели противоядие от яда сотен змей

Биологи занимались изучением белков, содержащихся в яде аспидовых змей, в числе которых — королевская кобра и черная мамба. В результате опытов ученым удалось выявить токсин, который вызывает паралич. После этого они обнаружили соединение, которое эффективнее всего нейтрализовало действие токсина. Противоядие успешно протестировали в лабораторных условиях — мыши, которым вводили вещество, выдерживали укусы самых опасных змей.

Теперь специалисты планируют найти антитела против токсинов, которые содержатся в яде гадюк. В случае успеха ученые смогут создать универсальное противоядие от всех змей опасных для человека.

Ранее в Ленинградской области из-за укуса змеи ребенок попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

