Ученые вывели противоядие от яда сотен змей
Группа ученых из нескольких стран синтезировала универсальное противоядие от смертельного яда 384 видов змей, сообщает издание Science Translational Medicine.
Биологи занимались изучением белков, содержащихся в яде аспидовых змей, в числе которых — королевская кобра и черная мамба. В результате опытов ученым удалось выявить токсин, который вызывает паралич. После этого они обнаружили соединение, которое эффективнее всего нейтрализовало действие токсина. Противоядие успешно протестировали в лабораторных условиях — мыши, которым вводили вещество, выдерживали укусы самых опасных змей.
Теперь специалисты планируют найти антитела против токсинов, которые содержатся в яде гадюк. В случае успеха ученые смогут создать универсальное противоядие от всех змей опасных для человека.
Ранее в Ленинградской области из-за укуса змеи ребенок попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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