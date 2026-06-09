СМИ: В России устаревшие сети 2G будут работать еще 10 лет
В России еще на 10 лет сохранят сотовую связь устаревшего стандарта 2G, сообщают «Известия».
В июне Госкомиссия по радиочастотам с этой целью планирует продлить срок выделения частот до 2036–2037 годов в некоторых регионах. В отличие от сетей 3G, которые мобильные операторы уже сворачивают, поскольку потребность в них снижается, стандарт 2G остается востребованным. Без него миллионы россиян могут лишиться голосовой связи и SMS.
Также к сетям второго поколения по-прежнему подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование — его переоснащение потребует значительных финансовых вливаний и времени.
Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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