СМИ: В России устаревшие сети 2G будут работать еще 10 лет

В России еще на 10 лет сохранят сотовую связь устаревшего стандарта 2G, сообщают «Известия».

СМИ: Летом в России могут запустить 5G

В июне Госкомиссия по радиочастотам с этой целью планирует продлить срок выделения частот до 2036–2037 годов в некоторых регионах. В отличие от сетей 3G, которые мобильные операторы уже сворачивают, поскольку потребность в них снижается, стандарт 2G остается востребованным. Без него миллионы россиян могут лишиться голосовой связи и SMS.

Также к сетям второго поколения по-прежнему подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранные системы и другое оборудование — его переоснащение потребует значительных финансовых вливаний и времени.

Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныМобильная СвязьСотовые Операторы

Горячие новости

Все новости

партнеры