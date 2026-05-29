СМИ: Летом в России могут запустить 5G

При этом пользователи этого не почувствуют. Согласно документам Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в ближайшее время операторам «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и T2 официально выделят диапазон 4,63–4,99 ГГц для запуска 5G в крупных городах. Однако россияне не заметят перемен, поскольку необходимого оборудования для работы на этих частотах у компаний нет. В ближайшее время изменится только иконка связи на экране гаджета, а скорость останется прежней.

По словам экспертов, реальный прирост скорости возможен только при использовании нового диапазона 5G. Для этого нужны не только базовые станции, которых еще нет в массовом производстве, но и абонентские устройства с поддержкой данных частот, а таких смартфонов пока мало.

План развития предполагает, что к концу года 5G появится в четырех региональных центрах, а к 2035-му — в 84 городах. Кроме того, операторам разрешат переиспользовать частоты 2G, 3G и LTE («технологическая нейтральность»), что позволит запустить сеть формально уже через несколько дней после решения ГКРЧ. Однако прорыва это не даст: скорости вырастут незначительно.

Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

