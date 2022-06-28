СМИ: В России перестанет работать оборудование Cisco и IBM
Техника американских компаний Cisco и IBM, заявивших об уходе с российского рынка, перестанет работать в России по окончании срока действия текущих лицензий. Об этом пишут «Ведомости».
Издание отмечает, что производители отказались продлевать лицензии, необходимые для продолжения работы и техобслуживания, на ранее приобретенную российскими компаниями технику. Проблема касается в первую очередь сетевого оборудования Cisco и систем хранения информации под управлением процессоров IBM Power.
«Ведомости» указывают, что компании в РФ могут обойти ограничения, покупая ключи активации в других странах либо взламывая оборудование. Однако у этих способов есть свои сложности. В случае использования «серых» ключей американские производители могут аннулировать их за нарушение географической привязки. В свою очередь, взлом может повлечь за собой полную потерю работоспособности оборудования.
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