СМИ: В России перестанет работать оборудование Cisco и IBM

Техника американских компаний Cisco и IBM, заявивших об уходе с российского рынка, перестанет работать в России по окончании срока действия текущих лицензий. Об этом пишут «Ведомости».

Санкции и ПО. В России поспорили о качестве российской альтернативы западному софту

Издание отмечает, что производители отказались продлевать лицензии, необходимые для продолжения работы и техобслуживания, на ранее приобретенную российскими компаниями технику. Проблема касается в первую очередь сетевого оборудования Cisco и систем хранения информации под управлением процессоров IBM Power.

«Ведомости» указывают, что компании в РФ могут обойти ограничения, покупая ключи активации в других странах либо взламывая оборудование. Однако у этих способов есть свои сложности. В случае использования «серых» ключей американские производители могут аннулировать их за нарушение географической привязки. В свою очередь, взлом может повлечь за собой полную потерю работоспособности оборудования.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияСШАТехнологии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры